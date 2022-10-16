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Співвідношення втрат української та російської армій на півдні - приблизно 1 до 6,5, - Маляр

За інформацією військових, при співвідношенні 1:8 росармія буде психологічно"сипатись".

Співвідношення втрат української та російської армій на півдні - приблизно 1 до 6,5, - Маляр
Фото: Facebook/Ганна Маляр

Співвідношення втрат української та російської армій на півдні становить приблизно 1 до 6,5.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на слова командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", - зазначила Маляр.

За даними військових, окупаційні підрозділи вже перебувають у доволі складній ситуації на півдні України, але "розслаблятись не час".

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, Росія втратила на війні майже 65 тисяч особового складу.

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