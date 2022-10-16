У Чорному морі стало вдвічі менше російських кораблів

У Чорному морі чисельність корабельного угруповання російських окупантів зменшилась у два рази.

Про це повідомив у Facebook спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що в Чорноморській операційній зоні основні зусилля противника зосереджені на підтриманні сприятливого оперативного режиму та контролі цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

"Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі зменшилась удвічі і становить 6 кораблів, які не змінюючи району, ховаються за мисом Тарханкут уздовж узбережжя Криму. Напоготові два носія крилатих ракет з сумарним залпом до 10 "Калібрів" та ворожий великий десантний корабель", - розповів речник ОК "Південь".

14 жовтня повідомлялось, що на бойовому чергуванні росіян перебуває три носії “Калібрів”, серед яких один – підводний.