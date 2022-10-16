У російському Бєлгороді пролунали вибухи, є поранені

Сьогодні близько 11 години ранку в російському Бєлгороді пролунало близько 16 вибухів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що у будинках внаслідок вибухів тремтіли шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Деякі з вибухів були дуже гучні. Очевидці заявляють про “прильоти” в області аеропорту.

За інформацією губернатора області В’ячеслава Гладкова, наразі відомо про двох поранених.

Нагадаємо, 14 жовтня на електропідстанції у російському Бєлгороді виникла пожежа. У частині міста внаслідок пожежі зникло світло.