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На Чернігівщині вчора майже на 20% менше вмикали світло

Для економії достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години.

На Чернігівщині вчора майже на 20% менше вмикали світло
Фото: EPA/UPG

Київ та інші регіони провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.

Про це повідомляє "Укренерго".

За даними компанії, споживачі Києва та області разом зменшили споживання на 7%. Найсвідомішими щодо зменшення споживання стали мешканці Чернігівської області, їх результат - майже 20%.

При цьому енергетики пояснюють: не треба сидіти в темряві.

Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години, вимкнути зайве освітлення у приміщеннях.

"Ви допомогли енергетикам подолати наслідки чергового варварського обстрілу енергетичної інфраструктури, а також вберегли регіон від примусових відключень електроенергії", - додали в компанії.

Раніше повідомлялось, що “Укренерго” попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень у Київській області через удар російських окупантів по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

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