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На Київщині можливі аварійні відключення світла через удар росіян

Обʼєкт інфраструктури зазнав тяжких руйнувань.

На Київщині можливі аварійні відключення світла через удар росіян
Фото: ukrinform.ua

«Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень у Київській області через удар російських окупантів по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

«Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. У результаті обʼєкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК «Укренерго» вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Києва та центрального регіону», — заявили в компанії.

При цьому диспетчерський центр «Укренерго» попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень. Споживачів просять слідкувати за повідомленнями обленерго.

«Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дозволять нашим спеціалістам якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», — закликають у компанії.

Нагадаємо, що у суботу вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Київської області.

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