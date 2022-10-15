Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київщини

У суботу вранці російські окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Київської області.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

"Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - написав він.

Кулеба закликав жителів залишатися в укриттях до відбою тривоги, а також не фіксусвати місце влучання та не викладати фото та відео до соцмереж.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни завдали шість ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні.