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В Нікопольському районі ППО збила 4 дрони-камікадзе, - Вілкул

Також ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи.

В Нікопольському районі ППО збила 4 дрони-камікадзе, - Вілкул
Фото: investigator.org.ua

На Дніпропетровщині, у Нікопольському районі, протиповітряна оборона збила 4 дрони-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Ворог застосовує диверсійно-розвідувальні групи, пробуючи викрити наші позиції. Так, учора вдень ДРГ противника вийшла на один з наших спостережних постів біля лінії зіткнення”, - розповів Вілкул. 

Він додав, що внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат загиблими та пораненими, і був змушений відступити.

Також зберігається високий рівень небезпеки щодо нерозірвавшихся касетних боєприпасів, а також мін, які ворог залишає після відступу. Піротехніками ДСНС на території Херсонської області за криворізьким напрямком фронту за день було знищено біля 250 вибухонебезпечних предметів. 

Нагадаємо, надвечір 14 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.

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