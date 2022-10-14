У Росії немає шансів, і не буде, бо Україна рухається вперед.

Минає цей день – 14-те жовтня, наше свято. Свято усіх захисників і захисниць України, Покрова. День козацтва. 233-й день нашої повномасштабної оборони у війні за свободу для України.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я хочу подякувати зараз усім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, які вітали зі святом наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати тим, хто й сьогодні продовжував працювати заради нашої з вами сили. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою і на варті. На Миколаївщині і Херсонщині, у Запорізькій області, на Дніпропетровщині, на Донбасі, на Харківщині. В Одеській області та у центрі нашої країни, на півночі і на заході – у всіх наших областях. По всьому нашому державному кордону. Я дякую усім, хто на варті нашого неба, нашого моря і нашого кіберпростору”, - промовив президент.

Володимир Зеленський окремо подякував усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії. Україна про усіх памʼятає. Нікого і нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо все своє. Повернемо усе, що належить нам по праву.

“Ми знаємо з вами, що ми можемо це зробити. І ми маємо це зробити. Так обовʼязково буде. Маємо повернути мир. І зробимо це. Маємо забезпечити нашій державі історичну перемогу. І це буде. Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе”, - наголосив президент України.

Він зазначив, що у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети і "шахеди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде, бо Україна рухається вперед.

“Сьогодні мав честь вручити Хрести бойових заслуг і ордени Золота Зірка нашим героям. Загалом з нагоди свята державними нагородами відзначені 483 бійці. Пʼятнадцяти – присвоєно звання Герой України”, - повідомив Верховний головнокомандувач.

Також Володимир Зеленький відвідав наших поранених воїнів у госпіталі. Подякував лікарям і медичним сестричкам за їхню роботу – велику роботу, професійну.

“Провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на передовій, дії ворога і наші кроки для звільнення української території. Плюс, постачання боєприпасів, підготовку до зими. Була дуже змістовна Ставка”, - запевнив президент України.

Він розповів, що в областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші.

“Звертаю вашу увагу, шановні українці: будь ласка, все ще потрібно свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно. Це також елемент захисту нашої держави”, - звернувся до українців Зеленський.

Крім того, сьогодні президент говорив з президентом Литви Наусєдою про наші оборонні потреби і подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Також президент провів нараду щодо стану євроатлантичного руху нашої держави і гарантій безпеки для України. Уряд, Верховна Рада, Офіс – всі задіяні.

“Говорив сьогодні ж зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Обговорили наші можливості діяти разом в інтересах наших держав і народів. Вірю, що потрібні результати – можливі”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених. Раніше роботу організації критикував президент Володимир Зеленський.