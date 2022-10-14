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Президенти України і Литви обговорили оборонні потреби нашої держави

Гітанас Науседа привітав Володимира Зеленського з Днем захисників і захисниць.

Президенти України і Литви обговорили оборонні потреби нашої держави
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа обговорили оборонні потреби України та її подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Про це голова держави повідомив у Twitter.

“На зв'язку з нашим другом, президентом Литви Гітанасом Науседою. Поговорили про ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, подальшу євроатлантичну інтеграцію”, – написав Зеленський.

 

Президент України прийняв вітання від Гітанаса Науседи з Днем захисників і захисниць України.

 

Нагадаємо, Литва відремонтувала для України САУ Panzerhaubitze. Самохідні 155-мм артустановки повертаються на фронт.

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