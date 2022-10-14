Відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) повертаються до України.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Відремонтовані у Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!" - написав він.

Раніше він також повідомив, що ремонт самохідних 155-мм артилерійських установок PzH 2000, які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме Литва.

Нагадаємо, раніше Анушаускас також анонсував черговий пакет військової допомоги для України.