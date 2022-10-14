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За добу ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

За добу ЗСУ знищили ще 500 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України зниищили ще 500 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 64 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 64300 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 2521 (+10);
  • бойових броньованих машин - 5172 (+5);
  • артилерійських систем - 1566 (+107);
  • РСЗВ - 362 (+5);
  • засоби ППО - 186 (+3);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 240 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1199 (+17);
  • крилаті ракети - 316 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9);
  • спеціальна техніка -142 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу авіаційні удари ЗСУ на півдні були в 3,5 рази більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю аніж удари окупантів.

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