​Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць: "Ми показали, що означає бути українцем"

"Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України.

"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу", - написав Залужний у Telegram.

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо сьогодні, 14 жовтня.

Сьогодні в Україні - День захисників і захисниць (а також Покрова Пресвятої Богородиці). Цього року це свято українці відзначатимуть в умовах воєнного стану.