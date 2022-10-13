Залужний провів телефонну розмову зі своїм американським колегою генералом Міллі

Залужний та Міллі, серед іншого, обговорили чергову зустріч у форматі "Рамштайн".

Голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний та Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провели телефонну розмову.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Під час розмови сторони обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

“Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі”, - повідомив Залужний.

Він також розповів, що ситуація на фронті складна, але контрольована. Оскільки противник має перевагу в артилерії, питання підвищення вогневих спроможностей ЗСУ залишається актуальним, як і питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana. Також раніше повідомлялось, що найближчими днями Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.