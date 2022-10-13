Коропська громада на Чернігівщині отримала ноутбуки від ЮНЕСКО

Освітяни Коропської громади у Чернігівській області отримали від ЮНЕСКО 15 ноутбуків Chromebook.

Про це повідомила Коропська селищна рада.

Зазначається, що ноутбуки розділили порівну між Риботинським навчально-вихованим комплексом, Нехаївською гімназією та Шабалинівською школою. Педагогічні працівники цих закладів були найменше забезпечені комп’ютерною технікою.

Передана техніка буде використовуватися для організації онлайн-навчання школярів.

Ноутбуки були отримані завдяки домовленостям Міносвіти з компанією Google та за підтримки ЮНЕСКО.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила з послом Японії гуманітарну допомогу для нашої держави, зокрема, про ноутбуки для школярів.