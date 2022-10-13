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Росія вийде із "зернової угоди", якщо її вимоги проігнорують

Мова йде про експорт російського зерна і добрив.

Росія вийде із "зернової угоди", якщо її вимоги проігнорують
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не виконають її вимоги.

Про це заявив у коментарі Reuters постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатилов.

РФ хоче, аби відновився експорт її зерна і добрив. Інакше відмовляється пролонговувати угоду на наступний місяць.

Як відомо, під час укладення "зернової угоди" за посередництва ООН і Туреччини, Україна змогла відновити експорт свого зерна. У той же час Росії дали гарантії на вивіз її зерна і добрив.

Гатилов заявив, що направив лист зі скаргами генсеку ООН Антоніу Гутеррешу. Представники Організації Об'єднаних Націй мають прибути в неділю, 16 жовтня, в Москву, аби обговорити продовження дії угоди. Щоправда, копію листа росіянин відмовився пред'явити журналістам.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що всі заяви РФ про необхідність припинення експорту – спекуляції. На порядку денному для України – розширення переліку товарів, що будуть експортуватися з нашої території.

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