Одного розстріляли за допомогу українські армії, двоє інших потрапили під ворожий мінометний обстріл.

У селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині виявили тіла ще трьох загиблих від рук російських окупантів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Один із загиблих — 35-річний місцевий мешканець, його поховав товариш на території домоволодіння. Чоловік розповів правоохоронцям, що 21 вересня російський військовий вистрілив в голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів", - розповіли в прокуратурі.

Тіла ще двох загиблих - чоловіка та жінки - знайшли на узбіччі дороги. За попередньою версією слідства, вони потрапили під мінометний обстріл російських окупаційних військ.

У прокуратурі додали, що триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вчора знайшли тіло 25-ої жертви розстрілу автоколони поблизу села Курилівка Куп’янського району.

У деокупованому Куп'янську СБУ і ДБР затримали жительку, яка є співробітницею податкових органів України і ще з довоєнних часів обіймає посаду головного державного інспектора Куп'янського відділу податків і зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області. Жінку звинувачують у державній зраді.