Жінка проповзла майже 200 метрів у бік селища Куп'янськ-Вузловий і померла в посадці.

Сьогодні прокурори Харківської обласної прокуратури зі слідчими СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли росіяни наприкінці вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Харківщини.

Під час огляду виявили тіло 75-річної загиблої внаслідок обстрілу.

Це вже 25 жертва російських загарбників.

"За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони вона проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи", - розповіли в прокуратурі.

В установі зазначили, що робота прокурорів і слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у районі.

Також правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих. Їх мають ідентифікувати через ДНК-експертизу. В прокуратурі припускають, що кількість жертв трагедії може зрости. Також вилучають авто для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

За інформацією прокуратури, правоохоронці знайшли ймовірне місце-засідку, звідки рашисти обстріляли колону. Тут виявили документи російських солдат і фрагменти їхньої форми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 25 вересня росіяни розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. До сьогодні було відомо про 24 загиблих, серед яких вагітна жінка і 13 дітей.