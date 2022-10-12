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Окупанти змушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових РФ, - Федоров

Росіяни діють примусом та обманом.

Окупанти змушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових РФ, - Федоров
Фото: МостДнепр

Російські окупанти примусом і обманом збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених військових армії РФ. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти змушують колаборантів - працівників бюджетної сфери та сфери ЖКГ в обов’язковому порядку давати кров”, - написав Федоров.

Як він додав, щодня в місті масово розміщують оголошення про необхідність здачі донорської крові. При цьому вони вказують, що кров треба для породіль та онкохворих. 

“Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами рашистів, ліквідованих  на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій, розуміємо для яких “хворих” потрібна кров”, - написав мер Мелітополя. 

Раніше повідомлялось, що окупанти змушують жителів Мелітополя отримувати російські паспорти. Зокрема, від людей, котрі вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, якими керують колаборанти і зрадники, вимагають отримувати російські паспорти. 

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