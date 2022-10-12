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На Дніпропетровщині перебуває 353 тисячі внутрішньо переміщених осіб, - Лукашук

До прикладу, у Дніпрі замешкало понад 143 тисячі переселенців.

На Дніпропетровщині перебуває 353 тисячі внутрішньо переміщених осіб, - Лукашук
Фото ілюстративне
Фото: Владислав Содель

Попри обстріли росіян у Дніпропетровську область продовжують прибувати переселенці.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, в регіоні вже мешкає 353 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

"Більш ніж 143 тисячі громадян – у Дніпрі. Понад 63 тисячі осіб – у Кривому Розі", - додав Лукашук.

Нагадаємо, переселенці, які замешкали на Рівненщині, повертаються в деокуповані міста.

Міжнародна фінансова корпорація з Європейською комісією виділили Україні 25 мільйонів євро на допомогу українцям, які були змушені рятуватись від війни.

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