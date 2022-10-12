На Дніпропетровщині перебуває 353 тисячі внутрішньо переміщених осіб, - Лукашук

Попри обстріли росіян у Дніпропетровську область продовжують прибувати переселенці.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, в регіоні вже мешкає 353 тисячі внутрішньо переміщених осіб.
"Більш ніж 143 тисячі громадян – у Дніпрі. Понад 63 тисячі осіб – у Кривому Розі", - додав Лукашук.
Нагадаємо, переселенці, які замешкали на Рівненщині, повертаються в деокуповані міста.
Міжнародна фінансова корпорація з Європейською комісією виділили Україні 25 мільйонів євро на допомогу українцям, які були змушені рятуватись від війни.