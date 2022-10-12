Активісти з різних куточків світу за підтрімки проєкту “Український свідок” анонсують проведення масових акцій по всьому світу у відповідь на обстріли українських міст.

Частина вже відбулась напередодні. Наступні – на цих вихідних з 14 по 16 жовтня.

Суть акцій проста – українці будуть ставати навколо видатних пам'яток архітектури, утворюючи “коло захисту”, щоб показати що ми захищаємо весь світ від війни і середньовіччя. Після акції учасників просять опублікувати фото та відео з тегом #DefendingUkraine

Фото: Український свідок

Участь в акції вже підтвердили такі міста:

Північна Америка – Чикаґо, Атланта, Нью-Йорк, Остін, Сан-Антоніо, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Філадельфія, Сотл-Лейк-Сіті, Бойсе, Торонто;

Європа: Прага, Варшава, Берлін, Осло.

Фото: Український свідок

Активісти будуть вимагати надання Україні зброї, зокрема засобів ППО та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, внаслідок російського масованого ракетного удару 10 жовтня загинули 19 українців, 105 отримали поранення.