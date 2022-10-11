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Масований обстріл росіянами України: 19 людей загинуло, 105 травмовано

Наразі залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Масований обстріл росіянами України: 19 людей загинуло, 105 травмовано
Фото: ДСНС України у Facebook

Станом на 7 ранку 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього російського масованого ракетного удару.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

Згідно з повідомленням, вчора внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані.

Залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, зокрема 15 – для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також сім електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

 

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3571 населеного пункту в Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1000 осіб і близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Ліз Трасс вимагатиме термінової зустрічі лідерів НАТО після того, як Росія посилила атаки на українські міста.

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