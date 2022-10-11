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Авіація ЗСУ завдала 6 ударів на Луганщині і уразила 4 місця зосередження військової техніки ворога

Також учора був знищений російський літак Су-25.

Авіація ЗСУ завдала 6 ударів на Луганщині і уразила 4 місця зосередження військової техніки ворога
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Учора на Луганщині авіація Сил оборони завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Про це повідомляє у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Згідно з повідомленням, підрозділи ППО знищили ворожий літак Су-25.

“Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 противника та склад з боєприпасами”, – інформує голова ОВА.

Відбито атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли наступні населені пункти:

  • на Слобожанському напрямку: Івашки, Стрілеча, Гурівка, Кам’янка, Дворічна, Стельмахівка, Борщова, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Вільхуватка та Чугунівка;
  • на Краматорському напрямку: Білогорівка, Греківка, Новоєгорівка, Райгородок, Першотравневе, Новолюбівка, Макіївка, Нове, Зарічне, Терни, Серебрянка та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку: Сіверськ, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Курдюмівка, Нью-Йорк, Красна Гора, Часів Яр, Яковлівка, Зеленопілля та Одрадівка.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по території України, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

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