Учора росіяни вбили шістьох мирних жителів на Донеччині

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби окупанти вбили шістьох мирних жителів у Донецькій області, вісім людей дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, за 10 жовтня окупанти вбили шістьох мирних жителів Донеччини: трьох – у Слов'янську, двох – у Діброві та одного – в Опитному. Ще вісім людей отримали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення через дії російських військових загинуло 973 жителя Донеччини, 2 376 дістали поранення.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське на Донеччині.