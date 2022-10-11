Уранці сили ППО збили на півдні вісім іранських дронів-камікадзе

Дрони були збиті над Миколаївщиною і Одещиною.

Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони збили на півдні України вісім дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

"На світанку південні регіони ворог знов атакував дронами-камікадзе. Над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито 5 Shahed-136, над Одещиною – 3", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора під час масованої ракетної атаки окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 73 повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.