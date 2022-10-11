У Чорному морі корабельне угруповання ворога зменшено вдвічі

У Чорному морі корабельне угруповання ворога знову зменшено вдвічі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Загалом 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму.

Два надводні ракетоносії перебувають напоготові із 16-ма “Калібрами” на бортах.

“Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води”, – зазначають в ОК.

Військові акцентують увагу, що загроза ракетних ударів, атак дронів-камhttps://lb.ua/tag/460_chornomorskiy_flot.htmlікадзе, диверсійних заходів та їх проявів, як і артилерійських обстрілів, залишається актуальною.

“Не нехтуйте сигналами тривог. Будьте свідомими і уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність осіб, які виявляють зацікавленість об’єктами військової та критичної інфраструктури”, – просять українців.

Нагадаємо, внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Згідно з останніми офіційними даними, кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Російські війська обстрілювали територію України з Каспійського та Чорного морів. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.