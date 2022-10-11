У них візьмуть участь керівники Пентагону.

Цього тижня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО та засідання у форматі “Рамштайн”, у якому візьмуть участь представники оборонних відомств з 50 країн.

Зустріч міністрів Альянсу відбудеться 12-13 жовтня в штаб-квартирі НАТО, у ній, зокрема, візьме участь Міністр оборони США Ллойд Остін, йдеться на сайті Пентагону. Це буде перша зустріч після Мадридського саміту НАТО та перша, до якої приєднаються як запрошені Фінляндія та Швеція.

Особиста зустріч Контактної групи з питань оборони України пройде 12 жовтня. Очільник Пентагону та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств із майже 50 країн з усього світу. Вони обговорять війну Росії в Україні і подальшу тісну координацію зі забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території.

Додамо, це буде шосте засідання та четверте очне засідання з моменту формування міжнародної групи у квітні.

Нагадаємо, голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Єгор Чернєв прискорений вступ України до НАТО зараз чітко підтримують 11 країн, з іншими проводиться робота.

Пʼяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 8 вересня на авіабазі ВПС США у Німеччині "Рамштайн".