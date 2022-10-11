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На Київщині посилили патрулювання вулиць у вечірній та нічний час

Також буде забезпечена енергонезалежність поліції.

На Київщині посилили патрулювання вулиць у вечірній та нічний час
Фото: Telegram Андрія Нєбитова

Керівництво поліції Київської області вирішило збільшити кількість нарядів на вулицях регіона у вечірній та нічний час.

Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в інтерв’ю сайту “Київщина 24/7”.

“Це пов’язано з тим що влада, місцеві органи влади та енергокомпанії будуть економити електрику й знижувати навантаження на наші мережі. Ми розуміємо, що в темний час доби треба допомогти нашим громадянам безпечно дійти додому, щоб щодо них не було скоєно злочину або адміністративного правопорушення”, - зазначив Нєбитов. 

Він додав, що кожен із цих нарядів буде додатково оснащуватися приборами освітлення та іншими технічними засобами, які дозволять бути їм енергонезалежними під час несення служби. 

Крім того, поліцейським нададуть медичні препарати та все необхідне для надання першої домедичної допомоги, зокрема турнікети для зупинки крові.

Нагадаємо, 10 жовтня вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день. 

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