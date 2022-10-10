Під час російських обстрілів у Кривому Розі під землею опинилися 854 гірники

98 з них досі перебувають у знеструмлених шахтах.

У момент російських обстрілів у Кривому Розі на Дніпропетровщині під землею у чотирьох шахтах перебували 854 гірники.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олекснадр Вілкул.

“Великою проблемою та великим викликом було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Закінчується складна рятувальна операція з використанням котргрузів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей”, – зазначив він.

Наразі під землею із 854 працівників залишилося в одній із шахт 98, згідно з графіком повинні всіх підняти на поверхню до другої години ночі.

“Ліквідація цієї аварії ще раз показала, як важливо мати план ліквідації аварії та проводити тренування. Ми проводили. Тому зараз є результат. Додому повертаються батьки та сини живими та здоровими”, – додав Вілкул.

Нагадаємо, ввечері ворог вдарив по Кривому Рогу дронами-камікадзе, знову цілившись в об'єкт інфраструктури. Два дрони-камікадзе "Шахід-136" були збиті нашими силами ППО. Один з них влучив, люди не постраждали.