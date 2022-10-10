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У Мелітополі пролунали гучні вибухи, – Федоров

Вони пролунали у центрі та східних районах міста.

У Мелітополі пролунали гучні вибухи, – Федоров
Фото: Медіацентр Україна - Укрінформ

У тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області пролунали гучні вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Вибухи пролунали у центрі та східних районах міста.

“Просто зараз: гучні вибухи у Мелітополі, які чують у центрі та східних районах міста”, – написав він.

Збираємо інформацію, додав міський голова.

Нагадаємо, у місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунав вибух. Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив з посиланням на джерела, що вибух стався у вертольотній частині на околиці міста. Попередньо є загиблі та поранені.

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