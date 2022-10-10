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Дії Росії позбавляють аргументів противників членства України в НАТО, - Кулеба

Терористичні дії російських окупантів не завадять вступу України до НАТО.

Дії Росії позбавляють аргументів противників членства України в НАТО, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Росія своїми діями лише позбавляє аргументів ті країни, які виступають проти вступу України в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ голови МЗС України Дмитра Кулеби під час національного телемарафону.

"Завжди аж до моменту ухвалення рішення буде хтось вагатися. Так було із заявкою на статус кандидата на членство в ЄС, але зрештою рішення було ухвалене. Так буде із членством в НАТО", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег засудив російську ракетну атаку на цивільну інфраструктуру України. 

Також Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах.

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