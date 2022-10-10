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Рішуче засуджуємо авіаудари Росії по містах України, – Рада Європи

Атаки на українські міста не повинні залишитися безкарними.

Рішуче засуджуємо авіаудари Росії по містах України, – Рада Європи
Фото: coe.int

Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах.

Про це заявили міністр закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені, президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

“Ми рішуче засуджуємо російські авіаудари по містах України протягом останніх двох днів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення, у тому числі багатьох дітей, а також до руйнування цивільної інфраструктури. Такі невибіркові напади демонструють відверту зневагу до людського життя та є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права”, – наголошують очільники Ради Європи.

У спільній заяві наголошується, що атаки на українські міста не повинні залишитися безкарними.

Військова агресія проти України надто довго завдавала великого болю та страждань. Ми закликаємо Росію припинити агресію, виконати свої зобов’язання за міжнародним правом і беззастережно вийти з усієї території України”, – інформують у Раді Європи.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіян вранці 10 жовтня сталося влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 8 областях і столиці. Спалахнуло понад 30 пожеж. Загинули 11 людей, поранення отримали 64 українця.

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