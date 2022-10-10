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Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе

Українці активно долучилися до збору.

Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Фото: Сергій Притула у Facebook

Шоумен Сергій Притула і волонтер Сергій Стерненко збирають гроші на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Про це Сергій Притула написав у Facebook. 

"Друзі, збираємо на помсту!!! Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже!" – йдеться у дописі.

Притула уточнив, що відкрито збір грошей на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

 

Українці активно долучилися до зборів на "помсту". Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень.

"Тільки у мене в банці вже є 12 мільйонів за трохи більше ніж годину", – написав Стерненко.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія завдала ударів по 14 регіонах України. Станом на 13:30 було відомо про 10 загиблих і близько 60 поранених внаслідок ворожої ракетної атаки. 

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