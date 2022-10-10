Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія планувала ракетні удари по Києву ще з початку жовтня, – ГУР

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Росія планувала ракетні удари по Києву ще з початку жовтня, – ГУР
Фото: надано пресслужбою

Росія планувала ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі ще з початку жовтня. Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міністерства оборони. 

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

"До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", – повідомляють в ГУР.

Зазначається, що 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет із 40 ракетами "Калібр".

"Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості", – зазначили у ГУР. 

Нагадаємо, Росія 83 ракетами та безпілотниками зранку 10 жовтня завдала ударів по 14 регіонах України. Загинули 10 людей. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, в деяких містах немає електрики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також