Росія планувала ракетні удари по Києву ще з початку жовтня, – ГУР

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Росія планувала ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі ще з початку жовтня. Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міністерства оборони.

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

"До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", – повідомляють в ГУР.

Зазначається, що 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет із 40 ракетами "Калібр".

"Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості", – зазначили у ГУР.

Нагадаємо, Росія 83 ракетами та безпілотниками зранку 10 жовтня завдала ударів по 14 регіонах України. Загинули 10 людей. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, в деяких містах немає електрики.