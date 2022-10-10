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Росія завдала удару по 14 регіонах України, загинули 10 людей, – поліція

60 людей травмовані.

Росія завдала удару по 14 регіонах України, загинули 10 людей, – поліція
Фото: Національна поліція

Зранку 10 жовтня Росія завдала ударів по 14 регіонах України. Про це повідомила речниця Нацполіції Мар’яна Рева в ефірі національного телемарафону, пише "Українська правда". 

За її словами, внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 10 українців, ще близько 60 дістали поранення.

"Якщо ми говоримо про всю Україну, то, окрім Києва, зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Загалом станом на зараз ми можемо говорити про десятьох загиблих та близько шість десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань РФ".

На місцях працюють поліцейські, криміналісти й слідчі, які  фіксують наслідки злочинів РФ.

Нагадаємо, за словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, понад 40 них збили сили ППО.

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