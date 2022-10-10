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Шкарлет закликав усі заклади освіти перейти на дистанційку до кінця тижня

Міністр закликає убезпечити всіх учасників освітнього процесу.

Шкарлет закликав усі заклади освіти перейти на дистанційку до кінця тижня
Фото: t.me/SerhiyShkarlet/

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав керівників ОВА і закладів освіти перейти на дистанційну форму навчання до кінця тижня внаслідок масованих ракетних ударів. Про це він заявив у телеграмі. 

"Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання – максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", – написав Шкарлет.

Він закликав не нехтувати правилами поведінки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія нанесла кілька хвиль ракетних ударів по українських містах. Загалом випустили 75 ракет і безпілотників. Унаслідок російської атаки ушкоджено будівлі КНУ ім. Тараса Шевченка.

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