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У Німеччині відкрився український освітній хаб

Всі заходи у хабі безкоштовні.

У Німеччині відкрився український освітній хаб
Фото: Асоціація інноваційної та цифрової освіти

У Лейпцигу розпочав роботу український хаб. Він функціонує за підтримки найбільшого міжнародного фонду “DVV International”, який опікується навчанням упродовж життя. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки України. 

Українські освітні хаби реалізують концепцію навчання упродовж життя (Life Long Learning), оскільки у сучасному світі знання застарівають дуже швидко і для того, щоб бути конкурентоспроможними, необхідно постійно вдосконалюватися. 

В освітньому хабі Німеччини на українців чекають:

  • навчання за українською програмою;
  • оволодіння IT-професіями та найзатребуванішими навичками на ринку праці (soft skills);
  • навчання українській, німецькій та англійській мовам;
  • визначення професії у відповідності власним здібностям за допомогою штучного інтелекту;
  • дізнатись про особливості проживання в Німеччині;
  • прияння у працевлаштуванні;
  • екскурсії та змістовний відпочинок.

Усі заходи – безкоштовні.

Робота щодо розширення мережі освітніх хабів в країнах, де нині перебувають українці через війну, яку розв’язала РФ, буде продовжена.

Офіційний сайт українського освітнього хабу в Німеччині – germany.eduhub.org.ua

Офіційний сайт мережі українських освітніх хабів – eduhub.org.ua.

Координаторка українського освітнього хабу в Німеччині – Антоніна Ващенко, [email protected]

Нагадаємо, зменшується кількість школярів, які навчаються онлайн за межами України. Якщо з початку червня таких дітей було понад 600 тис., то зараз – трохи більше ніж 400 тис.

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