На Харківщині відновили електропостачання в селах, де не було світла з перших днів вторгнення РФ

У декількох селах Харківського району відновили електропостачання, якого світла не було з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.
Фахівці "Харківобленерго" провели ремонтні роботи в населених пунктах Прелесне та Слобідське Вільхівської громади.
За інформацією ОВА, ці села звільнили з-під російської окупації ще навесні. Однак через бойові дії енергетики не мали можливості відновити роботу мереж.
В обленерго додали, що відновлення електропостачання тривало близько місяця.
Наразі тривають роботи у с. Кутузівка. Частину села буде заживлено вже цього тижня.
Нагадаємо, Харківщина - одна з трійки областей, де найбільше знеструмлено споживачів через бойові дії.
Нещодавно Харків та область залишилися без електропостачання після низки ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.