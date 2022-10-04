На Харківщині відновили електропостачання в селах, де не було світла з перших днів вторгнення РФ

Ці населені пункти деокупували ще навесні, але через бойові дії було неможливо проводити ремонтні роботи.

У декількох селах Харківського району відновили електропостачання, якого світла не було з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Фахівці "Харківобленерго" провели ремонтні роботи в населених пунктах Прелесне та Слобідське Вільхівської громади.

За інформацією ОВА, ці села звільнили з-під російської окупації ще навесні. Однак через бойові дії енергетики не мали можливості відновити роботу мереж.

В обленерго додали, що відновлення електропостачання тривало близько місяця.

Наразі тривають роботи у с. Кутузівка. Частину села буде заживлено вже цього тижня.

Нагадаємо, Харківщина - одна з трійки областей, де найбільше знеструмлено споживачів через бойові дії.

Нещодавно Харків та область залишилися без електропостачання після низки ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.