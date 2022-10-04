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Перед судом постане чиновник із Львівщини за оборудки з гуманітарною допомогою, – ДБР

Заступника мера обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги під час війни, а також у зловживанні службовим становищем.

Перед судом постане чиновник із Львівщини за оборудки з гуманітарною допомогою, – ДБР
Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно першого заступника міського голови однієї з міськрад у Львівській області. Посадовець вимагав у волонтера 100 000 гривень за передачу військовим автобуса «Вольво», який міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Загалом від фінських благодійників надійшло три автобуси, двома з яких чиновник вирішив розпорядитися на власний розсуд. Один транспортний засіб посадовець вирішив не ставити на облік у міськраді, а одразу передав приватній установі. А ще один погодився передати військовим за 100 000 гривень", – йдеться у повідомленні.

Фото: затримання, чиновник, дбр, автобуси

Обидва автобуси ДБР вилучило та передало на потреби військових підрозділів.

"Працівники бюро вдячні представникам міста Тампере та Асоціації українців у Фінляндській Республіці за надану гуманітарну допомогу та сприяння у розслідуванні цього кримінального провадження", – інформує ДБР.

Крім того, повідомляється, що ухвалою суду чиновника відсторонили від посади. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За інформацією слідства, заступника мера обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги під час війни, а також у зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області проти волонтерів відкрито 46 кримінальних проваджень. У семи з них вже повідомлено про підозри.

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