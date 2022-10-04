Повідомлено про підозру експравоохоронцю, який очолив карний розшук на окупованій території, – Офіс генпрокурора

У березні 2022 року ексспівробітник Волноваського районного відділу ГУ МВС України в Донецькій області добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому працівнику органів внутрішніх справ України заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року ексспівробітник Волноваського районного відділу ГУ МВС України в Донецькій області добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Фото: Офіс генпрокурора

Обійнявши псевдопосаду начальника карного розшуку "Волноваського районного відділу МВС ДНР", підозрюваний співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ на шкоду національній безпеці та обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше було затримано зрадника, який в Ізюмі керував "дільничними інспекторами поліції". Під час окупації експоліцейський добровільно перейшов на бік ворога.