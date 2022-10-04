Скульптура буде відправлена до музею.

У Фінляндії демонтували останній пам’ятник Леніну – погруддя, створене естонським скульптором Матті Варіка, сьогодні прибрали з центру фінського міста Котка.

Про це повідомляє видання Yle.

Керівник відділу міського планування Маркку Ханнонен розповів, що переміщення пам’ятника – це "досить складна технічна операція". За його словами, бюст підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою.

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена до них на зберігання.

Статую Леніна у 1979 році місту подарував Таллінн, який тоді входив до складу Радянського Союзу. Скульптура в Котка була останнім великим пам’ятником Леніну в Фінляндії.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін порівняв ставлення комуністів до Леніна з пошануванням святих у християнстві, а комуністичну ідеологію – з християнством.