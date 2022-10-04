Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії. Відповідну заяву цитують прокремлівські медіа.

Лукашенко стверджує, що білоруських військових "в зону конфлікту не направляють".

"Щодо нашої участі в спеціальній воєнній операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Нікуди не надсилаємо наших військових. Ми не порушуємо своїх зобовʼязань. Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі, по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної воєнної операції з боку Польщі, Литви і Латвії. Як я казав, у спину росіянам ніхто стріляти не буде з території Білорусі", – сказав він.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

На початку вересня секретар РНБО Олексій Данілов у інтервʼю LB.ua говорив, що Росія вербує білорусів для участі у війні проти України, але відправляє завербованих через свою територію, оскільки тих, хто погодився, не так багато.