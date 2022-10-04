Рада Федерації теж одностайно підтримала спробу незаконної анексії чотирьох областей України

Рада Федерації Росії на засіданні 4 жовтня теж підтримала спробу незаконної анексії Херсонської, Донецької, Луганської і Запорізької областей.

Як і Дума вчора, Рада проголосувала за фіктивні угоди про "приєднання" українських суверенних територій одностайно.

Ні Україна, ні світ не визнають спроби Кремля приєднати чотири українські області до Росії. Москва заявила, що до 2026 року на цих територіях встановлюється "перехідний період".

Путінський речник Пєсков учора заявив, що Донецька і Луганська області вважаються Росією анексованими "у межах 2014 року". Щодо Херсонської і Запорізької окупанти не визначились.

Також в Думі заявили, що разом із Херсонською областю "приєднали" дві громади Миколаївської області, у якій псевдореферендум окупантам взагалі не вдалося провести.

30 вересня Путін оголосив незаконну анексію чотирьох українських областей. Повністю армія ворога не контролює жодну з них, ба більше, навіть втрачає раніше захоплені населені пункти.

Анексія була оголошена після фейкових референдумів, результати яких окупанти оформили ще до їх проведення.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників надати більше далекобійної артилерії та впровадити проти Росії нові санкції.