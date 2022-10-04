За час дії "зернової угоди" Україна експортувала майже 6 млн тонн агропродукції

З 1 серпня, за час дії угоди щодо розблокування портів, Україна експортувала майже 6 млн тонн зернових. Про це йдеться у звіті Спільного координаційного центру (СКЦ) щодо виконання угоди.

Загальна кількість експортованої агропродукції з трьох портів становить 5 903 748 тонн.

Експорт зерна відповідно до угоди проходить з трьох портів: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ".

Нагадаємо, "зернова угода" була підписана Україною з Туреччиною за посередництва ООН з одного боку і Росією – з іншого. Між собою Україна і Росія угод не укладали.

Москва гарантувала безпечний вихід суден з українською продукцією. В обмін Росії обіцяли експортувати її добрива.