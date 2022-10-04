Головне за ніч. Вівторок, 4 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині, бої на Херсонщині, ворожі удари по Харкову, Нікополю і Краматорську, визнання Північною Кореєю окупаційних псевдореферендумів.

На Херсонщині тривають бої, у Миколаївській області ворог вдарив по акваторії в Очакові. За добу атак зазнали також Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина і Харківщина, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Житомирщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

За наявною інформацією, військовим керівництвом збройних сил ворога було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії. У Твері через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 4 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 жовтня орієнтовно склали 60 800 осіб. За минулу добу наші оборонці ліквідували 370 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти завдали ударів по Холодногірському та Новобаварському районам Харкова.

У Холодногірському районі виникла пожежа на підприємстві, у Новобаварському пошкоджено критичну інфраструктуру, також виникла пожежа. Загинула 46-річна жінка.

Цієї ночі російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь – туди прилетіло 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії.

Поранені четверо чоловіків – 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані чотири квартири", – написав він також.

Обстріли пошкодили школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

Цієї ночі окупанти знову обстріляли ракетами Краматорськ. Поранені щонайменше двоє мирних людей. Влучання були в приватний сектор, повідомив мер міста Олександр Гончаренко. "Пошкоджено будинки та школу", – написав він також.

Краматорськ зазнає обстрілів від російської армії фактично щоденно.

За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лимана на Донеччині та на півночі Херсонської області. Російські підрозділи, розбиті на цих фронтах, раніше вважалися одними з головних сил Росії, повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські угруповання на півночі Херсонської області та на лиманському фронті в основному складалися з підрозділів, які до війни вважалися одними з головних звичайних бойових сил Росії”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії відійшли з Лиману на тилові позиції поблизу Кремінної перед 2 жовтням. Раніше російські джерела повідомляли, що в Херсонській області діють підрозділи ПДВ РФ, зокрема 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія.

“Як 144-ту мотострілецьку дивізію, так і 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію раніше вважали одними з найелітніших сил Росії, і їхні очевидні невдачі утримати територію під час великих українських контрнаступальних дій узгоджуються з попередньою оцінкою ISW про те, що навіть найелітніші російські війська збройні сили дедалі більше деградують, у той час як війна триває”, – кажуть аналітики.

Північна Корея, країна зі списку держав-спонсорів тероризму, оголосила про підтримку незаконної анексії Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей України. Відповідну заяву МЗС КНДР цитують прокремлівські ЗМІ. І не соромляться ж цитувати…

Фейкові референдуми, на яких людей примушували голосувати шантажем і погрозами зброєю, столиця КНДР назвала "волевиявленням".

Це єдина країна, яка висловила підтримку спробі Кремля "приєднати" до Росії суверенні території України. Жодна з цих чотирьох областей не контролюється російською армією повністю. Крім того, оборонці невпинно звільняють населені пункти від ворога, і деокупували деякі з них після заяви Путіна про незаконну анексію.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю в липні, коли Пхеньян підтримав "незалежність" окупованих районів Донецької і Луганської областей. Хорошу компанію обрала собі Росія.

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