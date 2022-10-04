Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Російські окупанти завдали ударів по двом районам Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Обстріл двох районів Харкова – Холодногірського та Новобаварського”, - повідомив Терехов.

Він додав, що під ударом в одному випадку промисловий, а в другому – інфраструктурний об'єкт.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Оновлення 06:53. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо – постраждалих немає.

У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. На жаль, загинула 46-річна жінка.

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових.