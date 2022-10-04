Росія продовжить “радитися з жителями Запорізької та Херсонської областей щодо адмінкордонів, – маніпуляція Пєскова

Росія продовжить “радитися з жителями Запорізької та Херсонської областей щодо адміністративних кордонів, в яких ці регіони приєдналися до країни, оскільки це залежатиме від їхньої волі”.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров каже про “беззаконня націоналістів щодо російськомовного населення України”.

“Всі останні роки київський режим вів тотальний наступ на російську мову, здійснював повсюдне скасування російської культури, переслідував канонічну православну церкву, фальсифікував спільну для Росії та України історію”, – дезінформує він.

ЗМІ окупантів з посиланням на луганського колаборанта повідомили, що “українські війська на (Луганщині) потрапили до “вогневого мішка”… їм вдалося просунутися на невелику відстань, щоб Зеленський заявляв про чергові успіхи – та він замовчує, що відправив своїх бійців на вірну смерть”.