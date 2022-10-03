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Андрій Єрмак у Туреччині вручив ордени “Золота Зірка” захисникам Маріуполя та “Азовсталі”

Ордени отримали 5 захисників України.

Андрій Єрмак у Туреччині вручив ордени “Золота Зірка” захисникам Маріуполя та “Азовсталі”
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу президента Андрій Єрмак вручив ордени “Золота Зірка” п’ятьом військовослужбовцям, яким раніше було присвоєно звання Героя України.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України. 

Уточнюється, що Володимир Зеленський відзначив званням Герой України командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії “Азов” Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера “Азова” Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Нагороди були вручені під час зустрічі Андрія Єрмака та першої леді Олени Зеленської із захисниками “Азовсталі” та членами їхніх родин у Туреччині. 

Під час зустрічі відбувся відеодзвінок президента України Володимира Зеленського, котрий привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя. 

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вручив орден "За заслуги" ІІІ ступеня голові Ради директорів та технічному директору компанії Baykar Сельчуку Байрактару.

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