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Росіяни збираються тримати оборону в Сватівській психлікарні, - Гайдай

Значна частина окупантів готується тікати при наближенні ЗСУ.

Росіяни збираються тримати оборону в Сватівській психлікарні, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Російські окупанти вивозять людей, котрі перебували у Сватівській психлікарні. Вони це роблять, аби зробити з неї місце оборони.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тому вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує”, - зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що мобілізовані росіяни окупували в Щасті теплотрасу - втекли з фронту і тепер переховуються від покарання за дезертирство під відкритим небом. 

Крім того, Гайдай розповів, що у лісі в Нижній Дуванці в бурятському наметовому містечку стався вибух. 

“Загалом росіяни, які прибули на якісь роботи на окуповані території Луганщини, масово тікають. Відчувають наближення ЗСУ”, - підсумував голова Луганської ОВА.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під час звільнення Лимана на Донеччині російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.

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