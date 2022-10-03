У бою загинув речник 80-ї бригади, журналіст Юрій Лелявський

Капітан Лелявський загинув під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу.

На війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків із громадськістю 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України капітан Юрій Лелявський.

Про це повідомила у Telegram Національна спілка журналістів України.

Юрій Лелявський загинув 28 вересня в бою, під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу.

Він був професійним журналістом, у цивільному житті багато років працював у різних виданнях та на загальнонаціональних телеканалах.

У 2014-2015 роках Юрій Лелявський висвітлював події на сході України, за що був узятий у полон бойовиками. Після визволення він вступив до ЗСУ, де обіймав посади начальника пресслужби та служби зв’язків з громадськістю 10-ої гірсько-штурмової бригади та 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.

Нагадаємо, у Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.

На війні з російськими окупантами загинув начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомий львівський журналіст Юрій Лелявський.

«З сумом повідомляємо, що 28 вересня під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу загинув в бою з російськими окупантами начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України капітан Лелявський Юрій Миколайович», – повідомило командування десантно-штурмових військ у Facebook.

49-річний Юрій Лелявський – професійний журналіст. У цивільному житті він багато років працював у різних виданнях та на загальнонаціональних телеканалах. У 2014-15 роках висвітлював війну сході України, за що був захоплений в полон проросійськими бойовиками.

Після звільнення з полону Юрій Лелявський пішов на службу до лав ЗСУ. Обіймав посади керівника прес-служби 10 гірсько-штурмової бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

«Широкомасштабну збройну агресію військ російської федерації проти України капітан Лелявський зустрів на півдні країни, де вела бойові дії його військова частина. Він завжди працював на передньому краї, висвітлюючи хід ведення бойових дій, одним з перших заходив до звільнених від противника українських населених пунктів», – зазначають у командування ДШВ ЗСУ.

Юрій Лелявський висвітлював роботу бойових підрозділів та виконував завдання пліч-о-пліч з десантниками.