У селі Піски-Радьківські Харківської області поліцейські виявили ще одну катівню російських військових.

Про це повідомила у Telegram Національна поліція України.

"Ще одна катівня російських окупантів. Після деокупації наші поліцейські документують тут воєнні злочини армії «визволителів». Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що катівня була виявлена у погребі, де в нелюдських умовах утримували місцевих. Людей залякували, били та знущалися.

"По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистоти – фірмовий знак «русского міра». А в будинках, в яких жили – розтяжки на дверях", – розповідають у Нацполіції.

Нагадаємо, у деокупованій Балаклії на Харківщині виявили поховання цивільного чоловіка. Ймовірно, його перед смертю катували.